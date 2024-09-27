ФНС вместо Минцифры займется разработкой реестра майнеров
Федеральная налоговая служба (ФНС) займется созданием и ведением реестра майнеров. Решение об этом принято, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«Это правильный и логичный шаг, поскольку ФНС – одно из наших самых высокотехнологичных ведомств. И опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ведомства намного больше, чем у Минцифры», – отметил депутат.
8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Он вступает в силу 1 ноября.
Согласно документу, добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России. Ожидалось, что вести реестр будет Минцифры.