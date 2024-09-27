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ФНС вместо Минцифры займется разработкой реестра майнеров

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) займется созданием и ведением реестра майнеров. Решение об этом принято, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Это правильный и логичный шаг, поскольку ФНС – одно из наших самых высокотехнологичных ведомств. И опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ведомства намного больше, чем у Минцифры», – отметил депутат.

8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Он вступает в силу 1 ноября.

Согласно документу, добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России. Ожидалось, что вести реестр будет Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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