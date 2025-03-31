IT-компании просят поддержки на фоне возможного возвращения западных вендоров

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) обратились в Минцифры с просьбой расширить перечень мер поддержки отечественных компаний в условиях возможного возвращения западных конкурентов на рынок. Среди предложенных инициатив – государственное регулирование цен на российские продукты, взыскание компенсаций с западных компаний за убытки отечественных производителей, а также отмена штрафов за использование иностранного ПО. Об этом «Ведомостям» сообщил Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ; в нее входит 40 компаний, в том числе «Ланит», 1С, VK, «Лаборатория Касперского» и т. д.).