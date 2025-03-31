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IT-компании просят поддержки на фоне возможного возвращения западных вендоров

Минцифры, в свою очередь, не исключает плюсов от конкуренции с иностранными поставщиками
Ника Сизова
Глава Минцифры Максут Шадаев заверил, что все льготы и меры поддержки отечественных разработчиков сохранятся, но дополнительные ограничения на иностранное ПО пока под вопросом
Глава Минцифры Максут Шадаев заверил, что все льготы и меры поддержки отечественных разработчиков сохранятся, но дополнительные ограничения на иностранное ПО пока под вопросом / Илья Питалев / РИА Новости

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) обратились в Минцифры с просьбой расширить перечень мер поддержки отечественных компаний в условиях возможного возвращения западных конкурентов на рынок. Среди предложенных инициатив – государственное регулирование цен на российские продукты, взыскание компенсаций с западных компаний за убытки отечественных производителей, а также отмена штрафов за использование иностранного ПО. Об этом «Ведомостям» сообщил Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ; в нее входит 40 компаний, в том числе «Ланит», 1С, VK, «Лаборатория Касперского» и т. д.).

Если после окончания спецоперации санкции сохранятся, необходимо продлить действие существующих правовых механизмов импортозамещения, включая субсидии, льготные кредиты и налоговые льготы как для разработчиков, так и для заказчиков отечественного ПО, отметил Комлев. В связи с этим участники АПКИТ считают необходимым внести изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят учитывать затраты на российские IT-решения в себестоимости продукции предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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