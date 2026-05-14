Годовой рост реальных доходов в странах ОЭСР замедлился до 0,8% в 2025 году

Годовой рост реальных доходов в странах ОЭСР замедлился до 0,8% в 2025 годуВ 2024 году рост составлял 2,1%, прогнозы экспертов на 2026 год пессимистичны
Совокупный годовой рост реальных доходов домохозяйств на душу населения во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2025 г. замедлился до 0,8% по сравнению с 2,1% в 2024 г., сообщается в отчете ОЭСР. В IV квартале 2025 г. он вырос на 0,7% по сравнению с 0,3% в III квартале. Рост реального ВВП на душу населения в странах организации по итогам октября – декабря составил 0,2% – впервые за год динамика показателя оказалась ниже, чем по доходам домохозяйств.
Сильный IV квартал отчасти вытянул годовой показатель – без него итоговые цифры по странам ОЭСР были бы еще скромнее, считает директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Эксперт предполагает, что, если не произойдет значимого ускорения роста заработных плат или смягчения фискальной политики, годовой прирост реальных доходов по ОЭСР в 2026 г. рискует остаться ниже 1%.