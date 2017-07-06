Более 13 000 россиян стали банкротами в январе – июне 2017 года

Российские суды в январе - июне 2017 г. признали банкротами в 1,8 раза больше россиян, чем за аналогичный период 2016 г. При этом, судя по данным поквартальной динамики, рост банкротств замедляется.

В России в отчетном периоде, согласно определениям суда, банкротами стали 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 79% превышает показатель первого полугодия прошлого года. При этом это всего на 8% превышает уровень второй половины 2016 г. Таковы данные отчетов арбитражных управляющих, раскрытых в «Федресурсе».

«Количество банкротств стабилизировалось; похоже, мы уперлись в бутылочное горлышко в виде пропускной способности судебной системы или возможностей арбитражных управляющих, поскольку фактических банкротов пока всего 6% от потенциальных», - пояснил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

По его словам, большая часть граждан входят в банкротство без имущества и ничего не выплачивают кредиторам, «во II квартале этого года 75% граждан заплатили кредиторам ноль, естественно, у них нет средств на оплату услуг арбитражных управляющих».