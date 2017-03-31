84% россиян ничего не выплатили кредиторам в ходе банкротств в 2016 году

В ходе процедур банкротства 71% компаний и 84% россиян ничего не выплатили кредиторам. Таковы данные из отчетов арбитражных управляющих за 2016 г. Чаще всего должники входили в банкротство в плачевном состоянии, торги по продаже имущества были неэффективны, отмечают эксперты.

Стоимость имущества компаний, признанных банкротами, была отлична от нуля лишь у 59% компаний.

В России в 2016 г. банкротами были признаны 18 200 граждан, 12 500 компаний, 1400 индивидуальных предприятий и 81 крестьянское (фермерское) хозяйство.