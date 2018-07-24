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Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста между Сахалином и материковой частью России. Об этом он сказал на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что вопрос о строительстве моста обсуждается «десятилетиями». Он также упомянул письмо, которое ему в июне написали сахалинские депутаты, - они отмечали, что создание перехода поможет «закрепить» население в регионе и поспособствует его развитию. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику", - заметил Путин.

Депутаты Сахалинской областной думы обратились к президенту с просьбой построить мост на материк в начале июня. Они указывали, что строительство такого моста удешевит продукты и строительные материалы для жителей почти на 30-50%.

Обращение поддержал также губернатор региона Кожемяко. Он уточнял, что на проект могут быть использованы изъятые у региона «нефтегазовые» деньги проекта «Сахалин-2".

Осенью 2017 г. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами строительства, писало, что подряд на строительство сахалинского моста может получить «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга. Представитель СГМ говорил агентству, в свою очередь, что об участии компании в проекте говорить преждевременно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решения по строительству моста пока нет.

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