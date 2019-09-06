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Fitch снизило кредитный рейтинг Гонконга из-за ухудшения качества управления

Агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Гонконга с АА+ до АА с негативным прогнозом, объяснив это тем, что длящиеся уже три месяца протесты повредили его репутации хорошо управляемой, стабильной территории для ведения бизнеса. Последние события нанесли «долгосрочный ущерб международному восприятию качества и эффективности системы управления и правозаконности Гонконга, а также поставили под вопрос стабильность и динамичность развития его деловой среды», говорится в заявлении агентства.

Акции протеста, на некоторые из которых выходили 1–2 млн человек, идут в Гонконге с начала июня, когда власти города попытались принять закон о возможности экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в материковый Китай. В среду власти Гонконга отозвали законопроект, но многие протестующие настаивают, что сделано слишком мало и слишком поздно. Жители уже давно выдвигают пять основных требований, в том числе отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание всех арестованных, проведение независимого расследования действий полиции и прямые всеобщие выборы главы администрации (сейчас выбирается представителями гонконгского истеблишмента из нескольких кандидатов, одобренных Пекином).

Общественное недовольство еще какое-то время сохранится, считают в Fitch. «Вероятность новых вспышек волнений в обществе может еще больше подорвать доверие к государственным институтам и ухудшить восприятие системы управления, институтов, политической стабильности и деловой среды в Гонконге», – предупредило агентство. В пятницу вечером в Гонконге снова прошли акции протеста. Оппозиция готовится, как и в прошлые выходные, перекрывать транспортное сообщение с аэропортом, сообщило Reuters.

Протесты и нежелание властей идти навстречу ударили по экономике: в июле розничные продажи упали на 11,4%, а индекс деловой активности упал в августе до минимального уровня за 21 год его расчета.

Рейтинг Гонконка у S&P Global – АА+, у Moody’s Investors Service – Аа2.