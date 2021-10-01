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Путин поручил выделить средства на обновление электротранспорта Санкт-Петербурга

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу средства на обновление городского электрического транспорта в ближайшие три года, следует из поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла, которое прошло 26 июля.

«Правительству РФ предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга... на обновление подвижного состава городского электрического транспорта Санкт-Петербурга в период 2022-2024 годов», — говорится в поручении. Средства планируется выделить в форме бюджетного инфраструктурного кредита с учетом общего лимита предоставления инфраструктурных кредитов. Срок исполнения поручения указан до 30 ноября.

Ранее правительство Санкт-Петербурга подписало концессионное соглашение с «Балтнедвижсервисом» (структура Газпромбанка и строительной компании АБЗ-1) о строительстве скоростной трамвайной линии. Сообщалось, что она соединит микрорайон Славянка, поселок Шушары и станцию метро «Купчино».

Как сообщал губернатор Северной столицы Александр Беглов, к 2024 г. город планирует приобрести 326 новых трамваев и 349 троллейбусов на сумму более 56 млрд руб. Из них почти 33 млрд составляют средства городского бюджета. Сумму в 22,9 млрд руб. планировалось получить в рамках федеральной поддержки.

Ранее по теме: Беглов разрешил построить новую трамвайную сеть в Санкт-Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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