Путин поручил выделить средства на обновление электротранспорта Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу средства на обновление городского электрического транспорта в ближайшие три года, следует из поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла, которое прошло 26 июля.
«Правительству РФ предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга... на обновление подвижного состава городского электрического транспорта Санкт-Петербурга в период 2022-2024 годов», — говорится в поручении. Средства планируется выделить в форме бюджетного инфраструктурного кредита с учетом общего лимита предоставления инфраструктурных кредитов. Срок исполнения поручения указан до 30 ноября.
Ранее правительство Санкт-Петербурга подписало концессионное соглашение с «Балтнедвижсервисом» (структура Газпромбанка и строительной компании АБЗ-1) о строительстве скоростной трамвайной линии. Сообщалось, что она соединит микрорайон Славянка, поселок Шушары и станцию метро «Купчино».
Как сообщал губернатор Северной столицы Александр Беглов, к 2024 г. город планирует приобрести 326 новых трамваев и 349 троллейбусов на сумму более 56 млрд руб. Из них почти 33 млрд составляют средства городского бюджета. Сумму в 22,9 млрд руб. планировалось получить в рамках федеральной поддержки.