Путин поручил выделить средства на обновление электротранспорта Санкт-Петербурга

Как сообщал губернатор Северной столицы Александр Беглов, к 2024 г. город планирует приобрести 326 новых трамваев и 349 троллейбусов на сумму более 56 млрд руб. Из них почти 33 млрд составляют средства городского бюджета. Сумму в 22,9 млрд руб. планировалось получить в рамках федеральной поддержки.