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Общество

Рабочие и медики пожаловались на нехватку зарплаты на основные расходы

Ведомости

39% опрошенных россиян сообщили о нехватке заработной платы на покрытие основных расходов, еще 38% признались, что с трудом сводят концы с концами, пишет РБК по ссылкой на результаты опроса сервиса HeadHunter. По его данным, наибольшая доля тех, кому недостаточно зарплаты удовлетворения основных потребностей, — среди рабочих (60%), медиков и госслужащих (по 51%).

Полностью удовлетворить свои нужды на получаемые доходы могут 43% IT-специалистов, 41% сотрудников сферы добычи сырья и 37% топ-менеджеров, говорится в исследовании.

Чаще всего на недостаток доходов жалуются жители Томской области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской области и Пермского края (по 51%). Больше всего людей, довольных своей зарплатой, проживают в Калининградской области и Москве (по 29%).

Траты на продукты питания – самая большая статья расходов для 47% респондентов. В прошлом году этот показатель составил 62%. На втором месте среди главных статей расходов — аренда жилья или ипотека (35%), на третьем — оплата ЖКХ (25%).

Для увеличения доходов 73% россиян ищут новую работу с более высокой зарплатой, 54% – осваивают новые навыки, 36% – ищут подработку, 24% – пытаются добиться повышения на текущей работе, 16% – стараются создать пассивный доход за счет инвестиций.

По данным Росатата, реальные зарплаты россиян в апреле упали больше чем на 7,2%. В то же время с начала 2022 г. зарплаты росли: на 1,9% в январе, на 2,6% в феврале и на 3,6% в марте.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что 54% российских граждан регулярно работают сверхурочно, трудясь на 28% дольше, чем положено по трудовому договору. Больше всех работают учителя, медсестры, врачи и менеджеры по логистике. Меньше всего переработки у программистов и системных администраторов (в среднем по 18% от нормы рабочего времени).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных