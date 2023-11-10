В ФРС готовы «без колебаний» вновь повысить ставки при необходимости

26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, а на последующих двух заседаниях оставила ее без изменений. Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.