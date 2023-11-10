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Экономика

В ФРС готовы «без колебаний» вновь повысить ставки при необходимости

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США без колебаний вновь повысит ставки, если это потребуется для сдерживания инфляции, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл.

«Если дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет целесообразно, мы без колебаний сделаем это», – сказал он (цитата по The Hill).

При этом Пауэлл подчеркнул, что ФРС удовлетворена сильными показателями экономического роста и рынка труда на фоне повышения ставок, но до устойчивого снижения инфляции до цели 2% еще предстоит пройти долгий путь.

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26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, а на последующих двух заседаниях оставила ее без изменений. Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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