В ФРС готовы «без колебаний» вновь повысить ставки при необходимости
Федеральная резервная система (ФРС) США без колебаний вновь повысит ставки, если это потребуется для сдерживания инфляции, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл.
«Если дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет целесообразно, мы без колебаний сделаем это», – сказал он (цитата по The Hill).
При этом Пауэлл подчеркнул, что ФРС удовлетворена сильными показателями экономического роста и рынка труда на фоне повышения ставок, но до устойчивого снижения инфляции до цели 2% еще предстоит пройти долгий путь.
26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, а на последующих двух заседаниях оставила ее без изменений. Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.