Решетников спрогнозировал рост ВВП России на 3% по итогам года

22 сентября в ходе заседания правительства Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа министр финансов РФ Антон Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.