Решетников спрогнозировал рост ВВП России на 3% по итогам года
Экономика России вырастет на 3% по итогам 2023 г., сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минэкономразвития РФ и минэкономики Белоруссии.
«Мы фиксируем, что наши экономики не просто устояли, но по многим показателям выходят на рекордные цифры. Мы ожидаем по этому году рост экономики Российской Федерации на уровне 3%», – рассказал он (цитата по ТАСС).
По итогам девяти месяцев 2023 г. ВВП России вырос на 2,8%, сообщил 1 ноября президент Владимир Путин. В августе и сентябре прирост составил 5,2%. 13 октября Путин на заседании глав государств СНГ говорил, что экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста.
27 сентября Банк России повысил прогноз по росту ВВП страны в 2023 г. с 1,5-2,2% до 2,2–2,7%. Регулятор указал на ускорение роста экономической активности. За счет высокого внутреннего спроса увеличивается отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, что усиливает, в свою очередь, устойчивое инфляционное давление. Уверенный рост внутреннего спроса обусловлен расширением частного спроса при высоком государственном спросе и «ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула».
22 сентября в ходе заседания правительства Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа министр финансов РФ Антон Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.