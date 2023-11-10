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Экономика

Решетников спрогнозировал рост ВВП России на 3% по итогам года

Ведомости

Экономика России вырастет на 3% по итогам 2023 г., сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минэкономразвития РФ и минэкономики Белоруссии.

«Мы фиксируем, что наши экономики не просто устояли, но по многим показателям выходят на рекордные цифры. Мы ожидаем по этому году рост экономики Российской Федерации на уровне 3%», – рассказал он (цитата по ТАСС).

По итогам девяти месяцев 2023 г. ВВП России вырос на 2,8%, сообщил 1 ноября президент Владимир Путин. В августе и сентябре прирост составил 5,2%. 13 октября Путин на заседании глав государств СНГ говорил, что экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста.

27 сентября Банк России повысил прогноз по росту ВВП страны в 2023 г. с 1,5-2,2% до 2,2–2,7%. Регулятор указал на ускорение роста экономической активности. За счет высокого внутреннего спроса увеличивается отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, что усиливает, в свою очередь, устойчивое инфляционное давление. Уверенный рост внутреннего спроса обусловлен расширением частного спроса при высоком государственном спросе и «ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула».

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22 сентября в ходе заседания правительства Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа министр финансов РФ Антон Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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