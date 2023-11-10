ФТС сообщила о росте импорта вина в Россию на 6%

«Вы видите, что лидирующую долю [в импорте] занимает пул недружественных стран. При этом те страны, с которыми работает в рамках экспорта РФ, российские виноградари, она имеет достаточно ограниченный пул. Мы преимущественно вынуждены работать с теми странами, которые поддерживают с нами нормальные торгово-экономические связи», – пояснил Чмора (цитата по ТАСС).