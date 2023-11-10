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Экономика

ФТС сообщила о росте импорта вина в Россию на 6%

Ведомости

С января по октябрь 2023 г. поставки зарубежного вина в Россию увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта составил 532 400 тонн. Об этом на Российском винодельческом форуме сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора, передает ТАСС.

В прошлом году за январь-октябрь объем импорта составил 501 100 т. Среди крупнейших поставщиков – Италия (30%), Грузия (17%), Испания (13%), Франция (8%) и Португалия (6%). В топ-10 также вошли Абхазия, Чили, Германия, Южная Африка и Новая Зеландия.

«Вы видите, что лидирующую долю [в импорте] занимает пул недружественных стран. При этом те страны, с которыми работает в рамках экспорта РФ, российские виноградари, она имеет достаточно ограниченный пул. Мы преимущественно вынуждены работать с теми странами, которые поддерживают с нами нормальные торгово-экономические связи», – пояснил Чмора (цитата по ТАСС).

Экспорт российских вин за январь-октябрь 2023 г. увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2800 т. Крупнейшие импортеры – Китай (41%) и Абхазия (40%). В топ-5 также включены Израиль, Таджикистан и Турция.

Российский винодельческий форум – крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Организаторами выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк.

9 ноября в ходе форума замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина выступила за разрешение онлайн-торговли вином.

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продажи алкоголя) через «Почту России»», – сказала Афонина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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