ФТС сообщила о росте импорта вина в Россию на 6%
С января по октябрь 2023 г. поставки зарубежного вина в Россию увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта составил 532 400 тонн. Об этом на Российском винодельческом форуме сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора, передает ТАСС.
В прошлом году за январь-октябрь объем импорта составил 501 100 т. Среди крупнейших поставщиков – Италия (30%), Грузия (17%), Испания (13%), Франция (8%) и Португалия (6%). В топ-10 также вошли Абхазия, Чили, Германия, Южная Африка и Новая Зеландия.
«Вы видите, что лидирующую долю [в импорте] занимает пул недружественных стран. При этом те страны, с которыми работает в рамках экспорта РФ, российские виноградари, она имеет достаточно ограниченный пул. Мы преимущественно вынуждены работать с теми странами, которые поддерживают с нами нормальные торгово-экономические связи», – пояснил Чмора (цитата по ТАСС).
Экспорт российских вин за январь-октябрь 2023 г. увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2800 т. Крупнейшие импортеры – Китай (41%) и Абхазия (40%). В топ-5 также включены Израиль, Таджикистан и Турция.
Российский винодельческий форум – крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Организаторами выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк.
9 ноября в ходе форума замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина выступила за разрешение онлайн-торговли вином.
«Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продажи алкоголя) через «Почту России»», – сказала Афонина.