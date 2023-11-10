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Экономика

Россия и КНР подписали план сотрудничества в сфере строительства на 2024 год

Ведомости

В Пекине Главгосэкспертиза России и Китайская ассоциация управления стоимостью строительных работ договорились о сотрудничестве на следующий год, сообщили в Минстрое РФ. Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) также подписала соглашение с Китайским обществом гражданского строительства.

Подписанные документы предполагают совместные исследования в области ценообразования и сметного нормирования, стоимостного инжиниринга и экспертного консалтинга. Договоренности также предусматривают обмен опытом в части инновационных технологий.

«После законодательного закрепления в нашей стране механизма практически безбарьерного использования иностранных стандартов в ближайшем будущем мы планируем активнее применять и адаптировать передовые решения китайских коллег», – сказал участник российской делегации, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко. Он добавил, что также будет изучаться опыт КНР в проектировании и эксплуатации объектов из модульных конструкций.

В планах на 2024 г. – обмен опытом в рамках форума для молодых ученых в области геотехники и подземного строительства, а также конкурса проектов для студентов строительных университетов. Намечены российско-китайские образовательные съезды по городскому строительству.

21 марта председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию, где у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств говорили об энергетике, промышленности, логистике и Украине. Путин заявил, что Россия готова поддержать китайский бизнес в вопросах замещения покинувших Россию западных предприятий. Си ответил, что «при общих усилиях китайско-российские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития»: «Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурно-гуманитарном и межрегиональном измерениях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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