Россия и КНР подписали план сотрудничества в сфере строительства на 2024 год

«После законодательного закрепления в нашей стране механизма практически безбарьерного использования иностранных стандартов в ближайшем будущем мы планируем активнее применять и адаптировать передовые решения китайских коллег», – сказал участник российской делегации, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко. Он добавил, что также будет изучаться опыт КНР в проектировании и эксплуатации объектов из модульных конструкций.