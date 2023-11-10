Россия и КНР подписали план сотрудничества в сфере строительства на 2024 год
В Пекине Главгосэкспертиза России и Китайская ассоциация управления стоимостью строительных работ договорились о сотрудничестве на следующий год, сообщили в Минстрое РФ. Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) также подписала соглашение с Китайским обществом гражданского строительства.
Подписанные документы предполагают совместные исследования в области ценообразования и сметного нормирования, стоимостного инжиниринга и экспертного консалтинга. Договоренности также предусматривают обмен опытом в части инновационных технологий.
«После законодательного закрепления в нашей стране механизма практически безбарьерного использования иностранных стандартов в ближайшем будущем мы планируем активнее применять и адаптировать передовые решения китайских коллег», – сказал участник российской делегации, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко. Он добавил, что также будет изучаться опыт КНР в проектировании и эксплуатации объектов из модульных конструкций.
В планах на 2024 г. – обмен опытом в рамках форума для молодых ученых в области геотехники и подземного строительства, а также конкурса проектов для студентов строительных университетов. Намечены российско-китайские образовательные съезды по городскому строительству.
21 марта председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию, где у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств говорили об энергетике, промышленности, логистике и Украине. Путин заявил, что Россия готова поддержать китайский бизнес в вопросах замещения покинувших Россию западных предприятий. Си ответил, что «при общих усилиях китайско-российские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития»: «Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурно-гуманитарном и межрегиональном измерениях».