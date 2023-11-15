Правительство России расширило перечень подлежащих маркировке товаров
С 1 апреля 2024 г. обязательной маркировке будут подлежать новые категории товаров, в том числе верхняя и спортивная одежда. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ.
Он обязывает ставить специальный код производителей верхней одежды из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмов, спецодежды, трикотажных мужских рубашек, мужских костюмов, пиджаков, брюк, блуз, шалей, шарфов, кашне, платьев, юбок, мужских и женских курток, пальто, плащей, а также ряда других товаров.
Узнать о происхождении и подлинности товаров потребитель сможет с помощью приложения «Честный знак».
Обязательная маркировка одежды началась в России 1 января 2021 г. Категории, подлежащие маркировке, указаны в распоряжении правительства РФ и постановлении. Ранее в него были включены пальто и полупальто, трикотажные блузы, предметы одежды из натуральной кожи, постельное белье, шубы и обувь.
Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» уже включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам и лекарствам. С 1 сентября 2024 г. в России также могут начать маркировать корма для животных, ветеринарные препараты, растительное масло и консервы.
В марте 2022 г. ассоциации производителей продуктов питания и напитков попросили Мишустина приостановить эксперимент по маркировке их товаров, а затем и вовсе отменить. Среди подписавших письмо: «Руспродсоюз», Национальный союз производителей молока, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Союз производителей алкогольной продукции и т. д.