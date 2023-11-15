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Бизнес

Правительство России расширило перечень подлежащих маркировке товаров

Ведомости

С 1 апреля 2024 г. обязательной маркировке будут подлежать новые категории товаров, в том числе верхняя и спортивная одежда. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ.

Он обязывает ставить специальный код производителей верхней одежды из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмов, спецодежды, трикотажных мужских рубашек, мужских костюмов, пиджаков, брюк, блуз, шалей, шарфов, кашне, платьев, юбок, мужских и женских курток, пальто, плащей, а также ряда других товаров.

Узнать о происхождении и подлинности товаров потребитель сможет с помощью приложения «Честный знак».

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Обязательная маркировка одежды началась в России 1 января 2021 г. Категории, подлежащие маркировке, указаны в распоряжении правительства РФ и постановлении. Ранее в него были включены пальто и полупальто, трикотажные блузы, предметы одежды из натуральной кожи, постельное белье, шубы и обувь.

Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» уже включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам и лекарствам. С 1 сентября 2024 г. в России также могут начать маркировать корма для животных, ветеринарные препараты, растительное масло и консервы.

В марте 2022 г. ассоциации производителей продуктов питания и напитков попросили Мишустина приостановить эксперимент по маркировке их товаров, а затем и вовсе отменить. Среди подписавших письмо: «Руспродсоюз», Национальный союз производителей молока, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Союз производителей алкогольной продукции и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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