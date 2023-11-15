Правительство России расширило перечень подлежащих маркировке товаров

Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» уже включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам и лекарствам. С 1 сентября 2024 г. в России также могут начать маркировать корма для животных, ветеринарные препараты, растительное масло и консервы.