Бизнес предлагает полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания

Бизнес предлагает полностью отменить маркировку напитков и продуктов питанияЭта мера, считают производители, позволит предотвратить рост цен на эти товары
Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии и вовсе отказаться от этой процедуры. Среди подписавших письмо («Ведомости» с ним ознакомились) – «Руспродсоюз», Национальный союз производителей молока, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Союз производителей алкогольной продукции и проч. Представитель правительства подтвердил получение документа. По его словам, эта инициатива будет «рассмотрена в установленном порядке».
Отраслевые союзы в своем письме указывают, что выполнение существующих требований по маркировке товаров негативно отражается на себестоимости продуктов питания и напитков и, как следствие, ведет к росту розничных цен на них. По их словам, только сама марка (0,6 руб. с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд руб. в год. Таких же вложений потребует и приобретение оборудования для нанесения маркировки и поддержания его в хорошем состоянии. Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что компаниям придется также оплатить расходы и на обучение персонала. Ассоциации также обращают внимание, что эта мера повлияет и на поступления в бюджет, так как из-за этого небольшие и средние компании будут вынуждены уйти с рынка.