Бизнес предлагает полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания

Отраслевые союзы в своем письме указывают, что выполнение существующих требований по маркировке товаров негативно отражается на себестоимости продуктов питания и напитков и, как следствие, ведет к росту розничных цен на них. По их словам, только сама марка (0,6 руб. с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд руб. в год. Таких же вложений потребует и приобретение оборудования для нанесения маркировки и поддержания его в хорошем состоянии. Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что компаниям придется также оплатить расходы и на обучение персонала. Ассоциации также обращают внимание, что эта мера повлияет и на поступления в бюджет, так как из-за этого небольшие и средние компании будут вынуждены уйти с рынка.