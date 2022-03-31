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Бизнес предлагает полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания

Эта мера, считают производители, позволит предотвратить рост цен на эти товары
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
В текущей ситуации маркировка может усугубить положение бизнеса, которому, наоборот, нужно снижение нагрузки / Максим Стулов / Ведомости

Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии и вовсе отказаться от этой процедуры. Среди подписавших письмо («Ведомости» с ним ознакомились) – «Руспродсоюз», Национальный союз производителей молока, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Союз производителей алкогольной продукции и проч. Представитель правительства подтвердил получение документа. По его словам, эта инициатива будет «рассмотрена в установленном порядке».

Отраслевые союзы в своем письме указывают, что выполнение существующих требований по маркировке товаров негативно отражается на себестоимости продуктов питания и напитков и, как следствие, ведет к росту розничных цен на них. По их словам, только сама марка (0,6 руб. с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд руб. в год. Таких же вложений потребует и приобретение оборудования для нанесения маркировки и поддержания его в хорошем состоянии. Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что компаниям придется также оплатить расходы и на обучение персонала. Ассоциации также обращают внимание, что эта мера повлияет и на поступления в бюджет, так как из-за этого небольшие и средние компании будут вынуждены уйти с рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных