Мишустин принял участие в открытии нового участка М-12 «Восток»

Отмечается, что открытие трассы М-12 от Москвы до Казани сократит время в пути между двумя этими точками с 12 до 6,5 часов. Ожидается, что к 2030 г. по трассе перевезут 23 млн т грузов, при этом вырастет градостроительный потенциал Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана и появятся 110 000 новых рабочих мест.