Мишустин принял участие в открытии нового участка М-12 «Восток»
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в церемонии открытия нового участка трассы М-12 «Восток», соединяющего Чувашию и Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
Новый участок автодороги протяженностью 153,8 км проходит от города Шумерля до автодороги Р-241. В декабре планируется открыть движение на оставшихся 241,9 км трассы – на семь месяцев раньше предполагаемого срока.
Отмечается, что открытие трассы М-12 от Москвы до Казани сократит время в пути между двумя этими точками с 12 до 6,5 часов. Ожидается, что к 2030 г. по трассе перевезут 23 млн т грузов, при этом вырастет градостроительный потенциал Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана и появятся 110 000 новых рабочих мест.
2 ноября Мишустин подписал постановление о продлении строящейся платной автомагистрали М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) до Тюмени. Трасса получила наименование М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах теперь будет излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Продление магистрали будет обеспечено благодаря включению в ее состав уже существующей трассы федерального значения от Екатеринбурга до Тюмени Р351 протяженностью 329 км, участка автодороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли, а также строящихся участков Дюртюли – Ачит и Ачит – Екатеринбург трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург.
О том, что трасса М-12 будет продлена до Тюмени до конца 2024 г., в декабре прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время церемонии запуска третьего участка магистрали. Президент России Владимир Путин поддержал идею дать трассе М-12 название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока – «Россия».