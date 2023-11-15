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Мишустин принял участие в открытии нового участка М-12 «Восток»

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в церемонии открытия нового участка трассы М-12 «Восток», соединяющего Чувашию и Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Новый участок автодороги протяженностью 153,8 км проходит от города Шумерля до автодороги Р-241. В декабре планируется открыть движение на оставшихся 241,9 км трассы – на семь месяцев раньше предполагаемого срока.

Отмечается, что открытие трассы М-12 от Москвы до Казани сократит время в пути между двумя этими точками с 12 до 6,5 часов. Ожидается, что к 2030 г. по трассе перевезут 23 млн т грузов, при этом вырастет градостроительный потенциал Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана и появятся 110 000 новых рабочих мест.

Хуснуллин пообещал Путину продлить трассу М12 до Тюмени уже в 2024 году

Речь, очевидно, идет о реконструкции существующей дороги длиной 330 км

2 ноября Мишустин подписал постановление о продлении строящейся платной автомагистрали М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) до Тюмени. Трасса получила наименование М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах теперь будет излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Продление магистрали будет обеспечено благодаря включению в ее состав уже существующей трассы федерального значения от Екатеринбурга до Тюмени Р351 протяженностью 329 км, участка автодороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли, а также строящихся участков Дюртюли – Ачит и Ачит – Екатеринбург трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург.

О том, что трасса М-12 будет продлена до Тюмени до конца 2024 г., в декабре прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время церемонии запуска третьего участка магистрали. Президент России Владимир Путин поддержал идею дать трассе М-12 название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока – «Россия». 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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