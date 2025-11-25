Профильный комитет СФ рекомендовал принять закон о бюджете РФ на 2026-2028 годы
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате утвердить закон о федеральном бюджете РФ на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. Об этом сообщает ТАСС.
Депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 гг. в третьем, окончательном, чтении 20 ноября.
Согласно закону, прогнозный объем ВВП на 2026 г. составит 235,067 трлн руб., а инфляция не превысит 4%.
Доходы федерального бюджета на 2026 г. запланированы в размере 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб. На 2027 г. доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 42,91 трлн руб., а расходы – 46,09 трлн руб. В 2028 г. доходы федерального бюджета ожидаются на уровне 45,87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.
Дефицит федерального бюджета на 2026 г. ожидается в размере 3,78 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП. На 2027 г. дефицит составит 3,18 трлн руб., или 1,2% ВВП. В 2028 г. дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,51 трлн руб., или 1,3% ВВП.
Проект бюджета был утвержден правительством РФ в сентябре и затем внесен в Госдуму. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявлял, что российский бюджет должен соответствовать целям, стоящим перед государством, и защищать интересы населения.