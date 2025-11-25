Профильный комитет СФ рекомендовал принять закон о бюджете РФ на 2026-2028 годы

Дефицит федерального бюджета на 2026 г. ожидается в размере 3,78 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП. На 2027 г. дефицит составит 3,18 трлн руб., или 1,2% ВВП. В 2028 г. дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,51 трлн руб., или 1,3% ВВП.