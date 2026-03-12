Центробанк Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%
Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 37% годовых. Это следует из заявления турецкого регулятора.
Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции также сохранил ставку по однодневным кредитам и ставку по однодневным заимствованиям на уровне 40% и 35,5% соответственно.
В регуляторе заявили, что базовая тенденция инфляции в феврале оставалась «практически неизменной». Вместе с тем, по мере усиления неопределенности на фоне геополитических событий глобальная склонность к риску ухудшилась, а цены на энергоносители выросли.
«Для сдерживания рисков, связанных с этими факторами, для прогноза инфляции были приняты решения, поддерживающие жесткую денежно-кредитную политику наряду со скоординированными фискальными мерами», – говорится в заявлении.