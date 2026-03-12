Центробанк Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%

В октябре 2025 г. ЦБ Турции опустил ключевую ставку ниже 40% впервые с 2023 г. Тогда регулятор установил ставку на уровне 39,5% годовых. Потребительская инфляция в Турции показала рост в сентябре впервые c мая 2024 г. Она достигла 33,29% в годовом выражении в сравнении с 32,95% в августе.