Центробанк Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%

Ведомости

Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 37% годовых. Это следует из заявления турецкого регулятора.

Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции также сохранил ставку по однодневным кредитам и ставку по однодневным заимствованиям на уровне 40% и 35,5% соответственно.

В регуляторе заявили, что базовая тенденция инфляции в феврале оставалась «практически неизменной». Вместе с тем, по мере усиления неопределенности на фоне геополитических событий глобальная склонность к риску ухудшилась, а цены на энергоносители выросли.

«Для сдерживания рисков, связанных с этими факторами, для прогноза инфляции были приняты решения, поддерживающие жесткую денежно-кредитную политику наряду со скоординированными фискальными мерами», – говорится в заявлении.

В октябре 2025 г. ЦБ Турции опустил ключевую ставку ниже 40% впервые с 2023 г. Тогда регулятор установил ставку на уровне 39,5% годовых. Потребительская инфляция в Турции показала рост в сентябре впервые c мая 2024 г. Она достигла 33,29% в годовом выражении в сравнении с 32,95% в августе.

