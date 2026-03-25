Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19%

В сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,2%. Темпы роста цен на легковые автомобили составили 0,03%. На отечественные авто они были на уровне 0,02%, а на импортные авто было зафиксировано замедление роста цен до 0,04%. Снизились также темпы роста цен на медикаменты – до 0,4%, ускорилось удешевление строительных материалов – до -0,2%. На бензин цены изменились на 0,36%, на дизельное топливо – на 0,24%.