Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19%
За неделю с 17 по 23 марта инфляция в России составила 0,19% по сравнению с 0,08% на прошлой неделе. Цены на продовольственные товары росли умеренным темпом – 0,07%. Плодоовощная продукция показала почти околонулевой рост цен – 0,03%, на остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели – 0,08%. Об этом сообщает Минэкономразвития.
В указанный период продолжилось удешевление огурцов (-5,9%), замедлился рост цен на овощи «борщевого» набора, а также помидоры – до 2,5%. Возобновилось снижение цен на масло подсолнечное и муку пшеничную (-0,1%), продолжилось удешевление молочной продукции, масла сливочного, сыра (по -0,1%). Сохранилось снижение цен на мясо птицы (-0,6%), темпы роста цен на свинину практически сохранились на уровне предыдущей недели – 0,1%.
В сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,2%. Темпы роста цен на легковые автомобили составили 0,03%. На отечественные авто они были на уровне 0,02%, а на импортные авто было зафиксировано замедление роста цен до 0,04%. Снизились также темпы роста цен на медикаменты – до 0,4%, ускорилось удешевление строительных материалов – до -0,2%. На бензин цены изменились на 0,36%, на дизельное топливо – на 0,24%.
В сегменте наблюдаемых услуг за неделю темпы роста цен составили 0,34%. Рост цен на санаторно оздоровительные услуги замедлился до 0,3%, на услуги по восстановлению зуба пломбой темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели – 0,2%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 г. 24 марта рассказала, что эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% был ограничен, вклад в инфляцию составил чуть более 1 процентного пункта (п. п.).