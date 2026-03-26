Зампред ВТБ допустил ускорение снижения ключевой ставки ЦБ
Траектория ключевой ставки Центробанка России в 2026 г. может оказаться ниже базового сценария из-за трех факторов. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, первым фактором в пользу более активного снижения ставки будет слабая динамика экономической активности. По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1%, прогноз регулятора на I квартал этого года – рост на 1,6%. Вторым фактором Пьянов назвал изменение базовой цены в бюджетном правиле и заявление Минфина, что это произойдет не ранее 2027 г.
«Это может использоваться как дополнительный аргумент, поскольку меньшая цена будет сокращать долю расходов бюджетных и в силу бюджетного импульса ВВП и может являться обоснованием для более быстрого снижения ключевой ставки», – уточнил он.
Третьим фактором является более крепкий рубль. Первый зампред правления банка выразил мнение, что аналитики пересмотрят курс рубля на более крепкий в этом году, указав на высокую цену на нефть и уточнение срока изменения цены отсечения. Он отметил, что стратегически на этот год складывается позитивный сценарий для российской валюты. Это может быть антиинфляционным фактором.
20 марта совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Решение регулятора совпало с ожиданиями опрошенных «Ведомостями» аналитиков: 20 из 23 экспертов прогнозировали снижение ключевой ставки до 15%, еще двое ожидали более значительного уменьшения до 14,5%.
23 марта заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что текущий прогноз регулятора предполагает достаточно существенное снижение ключевой ставки. На ближайших заседаниях будет оцениваться целесообразность ее дальнейшего снижения.