Решетников оценил потенциал «замещения неэффективной занятости» в 3 млн человек
В России потенциал «замещения неэффективной занятости», то есть перевода сотрудников в более продуктивные сферы, оценивается в 3 млн человек. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Люди, которые высвободятся, они никуда не денутся, они будут устроены либо в этих же отраслях, либо через программы производительности будут устроены в отраслях, где у нас существует потребность к кадрам», – отметил министр.
Решетников пояснил, что один из главных показателей, на который ориентируется в первую очередь Банк России при принятии решения ключевой ставки, это уровень безработицы в экономике. В связи с этим определенное наличие свободных трудовых ресурсов это «свидетельство того, что есть пространство для расширения кредита».
Данные по 3 млн сотрудникам, занятым в низкопроизводительных местах, является «достаточной цифрой для ускорения структурных изменений в экономике» и для появления «того самого трудового ресурса, который нужен для дальнейшего роста экономики», считает Решетников.
20 марта совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15% в седьмой раз подряд. Согласно заявлению регулятора, напряженность на рынке труда постепенно снижается – доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 г. Сейчас безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда, отметили в ЦБ.