Володин связал замедление экономики с высокой ключевой ставкой ЦБ
Высокая ключевая ставка сейчас сдерживает рост российской экономики. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы заинтересованы, чтобы экономика развивалась и средства граждан не обесценивались, должен быть баланс», – пояснил Володин (цитата по ТАСС).
20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15% годовых. Это стало седьмым подряд снижением. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков: 20 из 23 экспертов, опрошенных «Ведомостями», прогнозировали такой шаг, еще двое допускали снижение до 14,5%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания отмечала, что рост цен после ускорения в январе начал замедляться, а инфляционные ожидания на повышение НДС отреагировали умеренно.
Зампред Банка России Алексей Заботкин 23 марта заявлял, что базовый прогноз регулятора предполагает дальнейшее заметное снижение ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.