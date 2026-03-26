Володин связал замедление экономики с высокой ключевой ставкой ЦБ

20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15% годовых. Это стало седьмым подряд снижением. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков: 20 из 23 экспертов, опрошенных «Ведомостями», прогнозировали такой шаг, еще двое допускали снижение до 14,5%.