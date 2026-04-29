Минфин отсрочит погашение трети бюджетных кредитов регионов

27 апреля президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей поддержал инициативу «Единой России», о которой сообщали «Ведомости», о переносе погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам на более поздний срок. «Давайте так и сделаем», – сказал Путин. Он уточнил, что в 2026 г. речь идет о сумме около 100 млрд руб.