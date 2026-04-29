Минфин отсрочит погашение трети бюджетных кредитов регионов

Минфин отсрочит погашение трети бюджетных кредитов регионовТакое поручение дал Путин
Министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе сроков погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам. Треть долга, не подлежащая списанию, должна была быть погашена в 2026 г. Теперь ее выплаты переносятся на 2030 г. сообщили в Минфине.
Мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным на реализацию инфраструктурных проектов.
27 апреля президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей поддержал инициативу «Единой России», о которой сообщали «Ведомости», о переносе погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам на более поздний срок. «Давайте так и сделаем», – сказал Путин. Он уточнил, что в 2026 г. речь идет о сумме около 100 млрд руб.
В Минфине пояснили, что перенос срока на 2030 г. позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы на решение приоритетных задач.
Напомним, 16 апреля правительство списало две трети задолженности по бюджетным кредитам еще 16 субъектам на общую сумму почти 31 млрд руб. В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин информировал, что больше половины российских регионов уже воспользовались возможностью списать две трети долга по бюджетным кредитам.
В 2025 г. правительством были приняты решения о списании долга 58 регионам на 227 млрд руб.