Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: ВТБ без «Будущего» и «Согласия»
ВТБ не будет объединять свой пенсионный фонд с НПФ Бориса Минца и Романа Авдеева
В одиночку он сможет заработать больше
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ВТБ не будет объединять свой пенсионный фонд с НПФ Бориса Минца и Романа Авдеева
Е. Разумный / Ведомости
«ВТБ пенсионный фонд» не будет объединяться с пенсионными фондами (НПФ) группы «Будущее» и НПФ, подконтрольными МКБ, заявил в интервью «Ведомостям» предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов. Стратегию самостоятельного развития группа утвердила на прошлой неделе. ВТБ рассчитывает увеличивать долю на рынке обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 5,6 до 9% в 2019 г. «ВТБ пенсионный фонд» занимает 7-е место по размеру пенсионных накоплений – 130 млрд руб. (данные ЦБ на 30 июня).
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