ВТБ признал, что готовится объединить пенсионный бизнес с крупнейшими НПФ

По словам Костина, «ВТБ Пенсионный фонд» планирует объединяться только с более крупными фондами Андрей Гордеев / Ведомости

«ВТБ Пенсионный фонд» может объединиться с другими крупнейшими фондами, впервые признал президент банка ВТБ Андрей Костин (слова из его интервью «России 24» передал «Интерфакс»). По оценке Костина, шансы на объединение – 50 на 50, окончательное решение пока не принято.

В июне из закупочной документации ВТБ стало известно, что банк заказал оценку рыночной стоимости акций НПФ группы «Будущее» владельца О1 Group Бориса Минца (включает фонды «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие») и НПФ ОПК и «Согласие», которые контролирует Роман Авдеев. «Результаты оценки могут быть использованы при принятии управленческих решений при приобретении компанией доли в объединенном НПФ (объединяющем все объекты оценки)», – говорилось в материалах ВТБ. В случае если сделка состоится, под контролем объединенного фонда будет 505 млрд руб. пенсионных накоплений.

Костин, однако, рассказал, что у фонда есть предложения об объединении не только от Минца, но и от других крупнейших фондов. «Это была не наша инициатива», – заверил он. По его словам, ВТБ серьезно изучает эту тему, проводит due diligence, от выводов по которому и будет зависеть сделка. «В принципе, мы считаем эту сделку целесообразной, но на каких условиях и с кем, это вопрос. Жениться будем, вопрос – какая невеста и какой калым нужен за нее», – пояснил Костин (цитата по «Интерфаксу»).

Гендиректор ФГ Будущее Марина Руднева подтвердила, что группа обсуждает объединения фондов: «Исход переговоров будет зависеть от результатов due dilligence, проводимого обеими сторонами, и условий сделки, которые еще согласовываются».

ВТБ вряд ли будет контролировать объединенный фонд, так как, по словам Костина, «ВТБ Пенсионный фонд» планирует объединяться только с более крупными фондами. По данным ЦБ, на 31 марта по объему пенсионных накоплений «ВТБ Пенсионный фонд» находится на седьмом месте. Его опережают НПФ Сбербанка, «Будущее», «Лукойл-гарант», «Сафмар», «РГС» и «Газфонд».

«Помимо доли планируется некое акционерное соглашение, в котором будут прописаны права, которые, может быть, выходят за рамки чисто долевых полномочий», – резюмировал Костин (цитата по «Интерфаксу»).

Костин считает, что фондам стоит укрупняться: «Это позитивно для рынка». «Мы ведем диалог в том числе и с Центробанком, потому что ЦБ в принципе заинтересован в том, чтобы при любых действиях не упал уровень корпоративного управления, который очень высок в нашем фонде», - отметил он. В 2017 г. на рынке уже случилось объединение трех пенсионных фондов – его провели владелец «Алора» Анатолий Гавриленко и НПФ «Газфонд». Подконтрольные ему фонды («КИТ финанс», «Промагрофонд» и «Наследие») слились с НПФ «Газфонд пенсионные накопления», который был выделен из НПФ «Газфонд». Гавриленко контролирует 65% объединенного фонда.