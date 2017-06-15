Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: ВТБ приценивается к пенсиям
ВТБ может создать крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд
Госбанк приценивается к пенсионному бизнесу Бориса Минца и Романа Авдеева
- Анна Холявко,
- Анна Еремина,
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
ВТБ может создать крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд
А. Гордеев / Ведомости
ВТБ заказал оценку рыночной стоимости акций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «ВТБ пенсионный фонд» (100% у госбанка), группы «Будущее» владельца О1 Group Бориса Минца и фондов владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева. Об этом сказано в закупочной документации ВТБ. Оценку будет проводить KPMG за 11 млн руб., на это ей отведено 40 дней. В ФГ «Будущее» входят фонды «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие». Авдеев контролирует фонды «Согласие» и НПФ ОПК.
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