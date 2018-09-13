Доходности ОФЗ опустились ниже 9% годовых
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В среду на Московской бирже доходности длинных ОФЗ опустились ниже 9% годовых. На открытии торгов в четверг доходность ОФЗ с погашением в 2027 г. составила 8,75% , по бумагам с погашением в 2033 г. – 8,83%. Рубль на открытии торгов укреплялся: доллар подешевел на 24 коп. до 68,62 руб., евро – на 43 коп. до 79,8 руб.
Цены на ОФЗ снижались с начала августа после того, как стали известны подробности возможных антироссийских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков. В прошлый четверг, 6 сентября, доходность 10-летних ОФЗ впервые с марта 2016 г. превысила 9%.
Доходности длинных гособлигаций росли до понедельника, 10 сентября: до 9,29% годовых по бумагам с погашением в 2027 г., до 9,32% – по бумагам с погашением в 2033 г., после чего в среду начали снижаться и опустились ниже 9%.
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