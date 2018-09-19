Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ГК «Регион» выходит на рынок ипотеки Антон Ваганов / ТАСС

Группа компаний «Регион» запустила оператора ипотечного кредитования – «Национальную фабрику ипотеки» (НФИ), следует из сообщения на ее сайте. НФИ — это ипотечная платформа, через которую банки-партнеры смогут выдавать кредиты под залог недвижимости физлицам и малому бизнесу. Кредиты будут выдаваться как на покупку нового жилья, так и под залог уже имеющегося. Кредиты можно будет взять на потребительские цели и на развитие бизнеса, а также на приобретение, ремонт или строительство жилья. Фабрика будет собирать заявки на ипотеку, заниматься продвижением платформы, оценивать платежеспособность заемщиков и качество залогов, сопровождать ипотечные сделки, передал «Ведомостям» гендиректор НФИ Руслан Исеев. Другое направление работы НФИ — секьюритизация (выпуск и продажа ценных бумаг, обеспеченных активами с постоянным денежным потоком). Фабрика будет давать банкам – первичным кредиторам, использующим ее сервис, гарантии выкупа ипотечных пулов, следует из слов Исеева.

По словам Исеева, сейчас доступ на рынок секьюритизации ограничен из-за того, что некоторым игрокам сложно накопить многомиллиардный пул кредитов (экономически выгодно секьюритизировать пулы от 2-3 млрд руб.). Фабрика сможет выкупать на свой баланс небольшие портфели у первичных кредиторов для объединения их в пулы и дальнейшей секьюритизации, рассказывает Исеев. Сколько НФИ готова потратить на выкуп пулов, он не говорит.