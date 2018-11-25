Тема дня: Конфликт России и Украины в Черном море
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось
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Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Заемщик важнее кредита

Россельхозбанк не сдержал обещание

Он не сможет закончить год без убытка – пришлось создать большие резервы
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За девять месяцев 2018 г. чистый совокупный убыток Россельхозбанка (РСХБ) достиг 15,16 млрд руб., по данным МСФО. За первое полугодие госбанк потерял всего 1,8 млрд руб., основные потери он понес в III квартале – 13,34 млрд руб.

В июле – сентябре у РСХБ выросли отчисления в резервы – 19,34 млрд руб., тогда как за первые два квартала банк сформировал резервов всего на 23,24 млрд руб. В III квартале сумма доначисленных резервов оказалась больше, чем чистый процентный доход (18 млрд руб.).

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