Россельхозбанк не сдержал обещание

Он не сможет закончить год без убытка – пришлось создать большие резервы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Заемщик важнее кредита Денис Абрамов / Ведомости

За девять месяцев 2018 г. чистый совокупный убыток Россельхозбанка (РСХБ) достиг 15,16 млрд руб., по данным МСФО. За первое полугодие госбанк потерял всего 1,8 млрд руб., основные потери он понес в III квартале – 13,34 млрд руб.

В июле – сентябре у РСХБ выросли отчисления в резервы – 19,34 млрд руб., тогда как за первые два квартала банк сформировал резервов всего на 23,24 млрд руб. В III квартале сумма доначисленных резервов оказалась больше, чем чистый процентный доход (18 млрд руб.).