Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Заемщик важнее кредита
Россельхозбанк не сдержал обещание
Он не сможет закончить год без убытка – пришлось создать большие резервы
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Заемщик важнее кредита
Денис Абрамов / Ведомости
За девять месяцев 2018 г. чистый совокупный убыток Россельхозбанка (РСХБ) достиг 15,16 млрд руб., по данным МСФО. За первое полугодие госбанк потерял всего 1,8 млрд руб., основные потери он понес в III квартале – 13,34 млрд руб.
В июле – сентябре у РСХБ выросли отчисления в резервы – 19,34 млрд руб., тогда как за первые два квартала банк сформировал резервов всего на 23,24 млрд руб. В III квартале сумма доначисленных резервов оказалась больше, чем чистый процентный доход (18 млрд руб.).
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