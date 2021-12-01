ВТБ прогнозирует приток 9 трлн рублей от граждан на фондовый рынок

ВТБ прогнозирует приток 9 трлн рублей от граждан на фондовый рынокГлавное – сформировать базу инвесторов и стабильный клиентский опыт
Уже сейчас, по оценкам ВТБ, средства российских розничных инвесторов на фондовом рынке достигают 9 трлн руб., а в ближайшие три года сумма удвоится еще на 9 трлн руб., рассказал в интервью «Ведомостям» главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов. В расчет входят долговые ценные бумаги, котируемые акции и средства в паевых инвестиционных фондах (ПИФ).
По мнению Потапова, люди идут на фондовый рынок, так как в первую очередь видят там возможности, а рынок их дает как в консервативных инструментах, так и в рискованных. «Возьмем российские акции. Понятно, что они были под очень сильным давлением последние несколько лет, когда из них по разным причинам вышло большое количество международных инвесторов», – рассуждает Потапов. Сегодня российские акции торгуются по одному из самых дешевых мультипликаторов в мире – P/E на 2022 г. по индексу РТС – всего около 6х. (P/E – капитализация компании / чистая прибыль за год. – «Ведомости»). При этом дивидендная доходность находится в районе 9%, являясь одной из самых высоких в мире, замечает Потапов.
«Многие международные инвесторы раньше отмечали как минус российского рынка акций незрелость локального инвестора, мы сейчас находимся как раз в фазе формирования зрелости», – говорит Попов. По его мнению, поддержка рынку акций пришла не столько от традиционных долгосрочных инвесторов – пенсионных фондов и страховых компаний, сколько через брокерские счета и взаимные фонды физических лиц. Приход розничного инвестора Потапов считает долгосрочным явлением: «Люди почувствовали выгоду от возможностей, которые открывает инвестирование».
По последним данным ЦБ, по итогам II квартала граждане держали у брокеров 7,2 трлн руб., в доверительном управлении объем портфелей клиентов составил 1,7 трлн руб., в том числе портфелей граждан – 1,2 трлн руб.
Количество розничных инвесторов в середине этого года достигло 14,8 млн человек, но далеко не каждый брокерский счет активный (когда клиент совершает хотя бы сделку в месяц): из общего числа счетов таких менее 20%, следует из материалов ЦБ. У ВТБ, по данным Московской биржи, активных клиентов по итогам октября 340 218 человек – это второй брокер после «Тинькофф» по этому показателю. Сумма активов клиентов-физлиц на брокерских счетах у ВТБ 2,5 трлн руб., отметил Потапов.
В Америке доля акций в портфелях составляет 60–65% и может доходить до 70%, тогда как российский инвестор более консервативен – на акции у него приходится 30–40% портфеля, рассказывает Потапов. Доля вложений клиентского портфеля ВТБ в российский рынок акций – 20–22%, говорит Потапов. То есть 2 трлн руб. придет в российские акции на горизонте трех лет. Еще 17% в портфелях инвесторов ВТБ приходится на иностранные акции. Остальное – это облигации, сырьевые товары, фонды, альтернативные инвестиции (недвижимость и прямые инвестиции), отмечает Потапов.
Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!» 30 ноября поручил правительству продумать, как защитить долгосрочные инвестиции россиян по механизму, аналогичному со страхованием вкладов в банках. Кроме того, он призвал кабинет министров подготовить и дополнительные предложения по предоставлению частным инвесторам вычетов по НДФЛ при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги, а также софинансирование государством таких накоплений.
Сейчас у инвестора, который имеет индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), есть право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 000 руб. (возврат до 52 000 руб. в год), что дает ИИС первого типа, или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета) – ИИС второго типа. ЦБ в 2020 г. предложил ввести ИИС третьего типа, который будет сочетать ряд параметров двух существующих ИИС и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет. Но параллельно в Минфине и ЦБ видят необходимость постепенно отказаться от ИИС первого типа.
Средства розничных инвесторов на горизонте трех лет как минимум удвоятся, считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Но этого можно достичь, если сохранить существующую политику стимулирования инвестиций, например, развивать как ИИС-1, так и ИИС-3.
Потапов также не поддерживает инициативу заменить ИИС: счет первого типа еще полностью себя не исчерпал. Надо посмотреть, считает Потапов, какой будет результат после выстраивания клиентского пути по получению вычетов полностью онлайн-режиме. Кроме того, считает он, ИИС-1 – это первый шаг для клиента, который пришел на фондовый рынок. «Сейчас, мне кажется, нужно остановиться на том, чтобы дать клиенту осознать, что очень прорывная новация в виде ИИС-1 и ИИС-2 – не одноразовая история, что инструмент стабильно работает, им просто пользоваться и от него есть результаты».
Возросший на фоне низких ставок в последние годы интерес к фондовому рынку очевиден, говорит заместитель гендиректора «Открытие брокер» Андрей Салащенко. На горизонте трех лет, по его оценкам, рынок может расти на 30% в год. Одним из факторов может стать зарождающаяся индустрия независимых инвестиционных советников, которые при должном подходе к регулированию их активности могут стать дополнительным катализатором роста долгосрочных инвестиций граждан в финансовые инструменты, считает Салащенко.