ВТБ прогнозирует приток 9 трлн рублей от граждан на фондовый рынок

По мнению Потапова, люди идут на фондовый рынок, так как в первую очередь видят там возможности, а рынок их дает как в консервативных инструментах, так и в рискованных. «Возьмем российские акции. Понятно, что они были под очень сильным давлением последние несколько лет, когда из них по разным причинам вышло большое количество международных инвесторов», – рассуждает Потапов. Сегодня российские акции торгуются по одному из самых дешевых мультипликаторов в мире – P/E на 2022 г. по индексу РТС – всего около 6х. (P/E – капитализация компании / чистая прибыль за год. – «Ведомости»). При этом дивидендная доходность находится в районе 9%, являясь одной из самых высоких в мире, замечает Потапов.