Dow Jones впервые преодолел 22 000 пунктов

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые в своей истории достиг отметки 22 000 пунктов. Индекс подскочил с открытием торгов в США на 0,3%, поднявшись в первые минуты до 22 028 пунктов. Главным катализатором роста стала хорошая отчетность Apple, опубликованная вечером во вторник: квартальная прибыль компании выросла на 12% благодаря высоким продажам iPhone и iPad.

Акции самой Apple продемонстрировали рост почти на 6% (вклад в рост индекса составил около 60 пунктов, отмечает The Wall Street Journal). Они тоже достигли рекордного уровня, превысив $159 за бумагу.

С начала года индекс Dow Jones вырос на 11%, а за период после выборов президента США 8 ноября 2016 г. – на 20%. Подъему котировок способствуют по-прежнему мягкая денежная политика в США, обеспечивающая высокую ликвидность, ускорение роста мировой экономики и корпоративных прибылей. Главной же движущей силой на американском фондовом рынке являются технологические компании. Акции таких компаний, входящих в индекс S&P 500, в этом году прибавили 23%, что стало лучшим результатом среди отраслевых индексов.