Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть растут после снижения днем ранее, так как аналитики ожидают ослабления темпов роста коммерческих запасов нефти в США, поскольку НПЗ возобновляют работу после урагана «Харви» и планируют отказаться от планового ремонта.

Ноябрьские фьючерсы на Brent к 8.21 мск выросли на 0,33% до $55,32 за баррель, WTI подорожала на 0,55% до $49,75 за баррель.

Как минимум 13 американских НПЗ намерены отложить традиционные осенние ремонтные работы, чтобы производить больше продукции, цены на которую повысились. Таким образом, США могут избежать обычного для осени периода спада спроса на нефть.