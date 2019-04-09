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Один из крупных банков Франции сократит 1600 сотрудников для повышения рентабельности

Третий по величине банк Франции – Societe Generale объявил о планах сократить 1600 сотрудников для повышения рентабельности после плохих финансовых результатов в прошлом году, говорится в сообщении банка.

Сокращения в основном коснутся подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга. В феврале банк сообщал о намерении снизить его расходы на 500 млн евро.

Всего в подразделении работают 18 000 человек в 30 странах. Societe Generale планирует сократить 750 рабочих мест во Франции, где увольнения будут добровольными – сотрудникам будет предложен финансовый стимул или другая работа в банке. Также сокращения будут происходить и за рубежом, в основном в Нью-Йорке и Лондоне, там сотрудников, возможно, будут увольнять. С помощью этих мер Societe Generale ожидает высвободить капитал в размере до 10 млрд евро.

В IV квартале 2018 г. прибыль подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга Societe Generale снизилась более чем вдвое.