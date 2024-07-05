«Уралсиб» приостановит переводы юаней через «Бэнк Оф Чайна» с 12 июля
Банк «Уралсиб» с 12 июля приостановит переводы китайских юаней через «Бэнк Оф Чайна» («дочка» Bank of China). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Ограничения на совершение валютных операций в китайских юанях введено АКБ “Бэнк Оф Чайна” для российских банков-респондентов, включая ПАО «Банк «Уралсиб», – говорится в письме клиентам, подлинность которого подтвердили в банке.
В «Уралсибе» пояснили, что о приостановке приема платежей в юанях уведомил один из двух китайских партнеров банка. Второй китайский банк-партнер продолжает обслуживать платежи в рамках своих регламентов.
24 июня «Коммерсантъ» писал, что российская «дочка» Bank of China – «Бэнк Оф Чайна» – приостанавливает операции с российскими банками, находящимися под санкциями США. По мнению ряда собеседников газеты, такое решение принято из опасений вторичных санкций.
При этом 20 июня «Известия» сообщили, что шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China.
Проблемы расчетов с банками КНР начались после указа президента США Джо Байдена от декабря 2023 г., согласно которому минфину США предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.