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«Уралсиб» приостановит переводы юаней через «Бэнк Оф Чайна» с 12 июля

Ведомости

Банк «Уралсиб» с 12 июля приостановит переводы китайских юаней через «Бэнк Оф Чайна» («дочка» Bank of China). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Ограничения на совершение валютных операций в китайских юанях введено АКБ “Бэнк Оф Чайна” для российских банков-респондентов, включая ПАО «Банк «Уралсиб», – говорится в письме клиентам, подлинность которого подтвердили в банке.

В «Уралсибе» пояснили, что о приостановке приема платежей в юанях уведомил один из двух китайских партнеров банка. Второй китайский банк-партнер продолжает обслуживать платежи в рамках своих регламентов.

24 июня «Коммерсантъ» писал, что российская «дочка» Bank of China – «Бэнк Оф Чайна» – приостанавливает операции с российскими банками, находящимися под санкциями США. По мнению ряда собеседников газеты, такое решение принято из опасений вторичных санкций.

При этом 20 июня «Известия» сообщили, что шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China.

Проблемы расчетов с банками КНР начались после указа президента США Джо Байдена от декабря 2023 г., согласно которому минфину США предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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