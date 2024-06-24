«Коммерсантъ»: «дочка» Bank of China свернет операции с банками РФ под санкциями

Главной же проблемой он назвал возникновение рисков мошенничества. Источники издания пояснили, что в последнее время платежи все чаще идут через небанковских платежных агентов, из-за чего «цепочка трансакции становится все менее прозрачной». Кроме того, использование их услуг сопровождается валютными рисками: если деньги зависнут, то непонятно, по какому курсу их вернут в рублях.