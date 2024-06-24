«Коммерсантъ»: «дочка» Bank of China свернет операции с банками РФ под санкциями
Российская «дочка» Bank of China («Бэнк оф Чайна») с 24 июня приостанавливает операции с российскими банками, находящимися под санкциями США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Уточняется, что с остальными кредитными организаци банк продолжит работу. По мнению ряда собеседников газеты, такое решение принято из опасений вторичных санкций. Один из источников отметил, что в банковском платежном трафике российская «дочка» Bank of China играла «существенную роль».
Собеседник «Коммерсанта» выразил мнение, что это «не очень приятная новость» для российского рынка, поскольку возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей.
Главной же проблемой он назвал возникновение рисков мошенничества. Источники издания пояснили, что в последнее время платежи все чаще идут через небанковских платежных агентов, из-за чего «цепочка трансакции становится все менее прозрачной». Кроме того, использование их услуг сопровождается валютными рисками: если деньги зависнут, то непонятно, по какому курсу их вернут в рублях.
20 июня «Известия» сообщили, что шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China. Отмечалось, что возобновили операции небольшие банки, у которых нет международного бизнеса с недружественными РФ странами и, соответственно, нет опасений попасть под вторичные санкции.
В конце апреля газета The Wall Street Journal писала, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Уточнялось, что ограничения могут коснуться банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в Россию.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров.