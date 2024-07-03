Песков: Путин на встрече с Эрдоганом и Си может обсудить тему платежей

Саммит ШОС в этом году пройдет 4 июля. Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с Си, Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.