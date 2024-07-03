Песков: Путин на встрече с Эрдоганом и Си может обсудить тему платежей
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином может обсудить тему платежей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Они обратили внимание, что в составе российской делегации на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли вице-премьер Александр Новак и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
Саммит ШОС в этом году пройдет 4 июля. Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с Си, Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
20 июня стало известно, что шесть региональных банков Китая начали напрямую работать с Россией, прием транзакции в национальных валютах также возобновил Bank of China. Что касается Турции, в мае сообщалось, что банки страны могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения.