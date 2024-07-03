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Песков: Путин на встрече с Эрдоганом и Си может обсудить тему платежей

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином может обсудить тему платежей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Они обратили внимание, что в составе российской делегации на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли вице-премьер Александр Новак и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Саммит ШОС в этом году пройдет 4 июля. Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с Си, Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

20 июня стало известно, что шесть региональных банков Китая начали напрямую работать с Россией, прием транзакции в национальных валютах также возобновил Bank of China. Что касается Турции, в мае сообщалось, что банки страны могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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