WGC: ЦБ Индии стал самым активным покупателем золота в 2024 году
Резервный банк Индии (RBI) стал самым активным покупателем золота среди мировых центробанков в 2024 г., следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
Индийский регулятор приобрел 9,3 т золота в течение июня, что превысило средний ежемесячный объем закупок в 5,6 т в 2024 г. Закупки золота RBI в первом полугодии 2024 г. составили 37,1 т – это самый высокий показатель с 2013 г.
«RBI был основным покупателем золота среди центральных банков в этом году. Его закупки золота были вторыми по величине после Турции (43 т) и превзошли закупки Китая (28,9 т), который, как сообщается, не пополнял свои резервы в течение двух последовательных месяцев [в мае и июне]», – говорится в материале.
Сейчас золотые резервы RBI составляют рекордные 840,7 т, это 8,7% от общего объема иностранных резервов по сравнению с 7,4% годом ранее.
В конце мая The Times of India сообщило, что RBI перевел чуть более 100 т золота из Великобритании в свои хранилища в стране, что является первым случаем, по крайней мере, начиная с 1991 г., когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам.
По данным на конец марта, у RBI было 822,1 т золота, из которых 413,8 т находились за границей. Индия традиционно хранила свои золотые запасы в Лондоне со времен, предшествовавших обретению независимости.