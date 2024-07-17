WGC: ЦБ Индии стал самым активным покупателем золота в 2024 году

«RBI был основным покупателем золота среди центральных банков в этом году. Его закупки золота были вторыми по величине после Турции (43 т) и превзошли закупки Китая (28,9 т), который, как сообщается, не пополнял свои резервы в течение двух последовательных месяцев [в мае и июне]», – говорится в материале.