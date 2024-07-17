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WGC: ЦБ Индии стал самым активным покупателем золота в 2024 году

Ведомости

Резервный банк Индии (RBI) стал самым активным покупателем золота среди мировых центробанков в 2024 г., следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Индийский регулятор приобрел 9,3 т золота в течение июня, что превысило средний ежемесячный объем закупок в 5,6 т в 2024 г. Закупки золота RBI в первом полугодии 2024 г. составили 37,1 т – это самый высокий показатель с 2013 г.

«RBI был основным покупателем золота среди центральных банков в этом году. Его закупки золота были вторыми по величине после Турции (43 т) и превзошли закупки Китая (28,9 т), который, как сообщается, не пополнял свои резервы в течение двух последовательных месяцев [в мае и июне]», – говорится в материале.

Сейчас золотые резервы RBI составляют рекордные 840,7 т, это 8,7% от общего объема иностранных резервов по сравнению с 7,4% годом ранее.

В конце мая The Times of India сообщило, что RBI перевел чуть более 100 т золота из Великобритании в свои хранилища в стране, что является первым случаем, по крайней мере, начиная с 1991 г., когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам.

По данным на конец марта, у RBI было 822,1 т золота, из которых 413,8 т находились за границей. Индия традиционно хранила свои золотые запасы в Лондоне со времен, предшествовавших обретению независимости. 

Вечером 16 июля стоимость золота достигла нового исторического максимума в $2468 за тройскую унцию. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что традиционно золото используется как защитный актив – инвесторы обращают внимание на него в ожидании нестабильных ситуаций на рынке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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