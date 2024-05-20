Цены на золото в мире обновили исторический максимум

С ней соглашается руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Росту цен на золото также способствовало ускорение производственной инфляции в США, которая традиционно является лидирующим индикатором для потребительской инфляции, добавляет Красноженов. Индекс потребительских цен (CPI) в США в апреле вырос на 0,3% в месячном выражении, после роста на 0,4% в марте и феврале, и на 3,4% – в годовом, сообщило Федеральное агентство труда и статистики.