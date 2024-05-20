Цены на золото в мире обновили исторический максимум

Цены на золото в мире обновили исторический максимумИнвесторы реагируют на политическую неопределенность в Иране после гибели президента
Стоимость золота 20 мая впервые в истории превысила $2400 за тройскую унцию, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Июньские фьючерсы на драгоценный металл выросли на 1,5% к закрытию предыдущей торговой сессии до $2447 за тройскую унцию, с начала года они прибавили 17%.
Ценовое ралли на золото началось в марте 2023 г., с тех пор металл подорожал на 14%. В прошлом году цены были крайне волатильны: унция золота торговалась в диапазоне от $1819 до $2146. В 2024 г. рост котировок продолжился.
Традиционно золото используется как защитный актив – инвесторы обращают внимание на него в ожидании нестабильных ситуаций на рынке, напоминают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Среди причин роста цен они называют усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, рост закупок со стороны центральных банков и повышенный спрос в Китае.
Основным фактором, способствовавшим скачку цен на золото до нового исторического пика в понедельник, стали новости о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
В воскресенье 19 мая на северо-западе Ирана разбился вертолет, перевозивший президента страны, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. Все находившиеся на борту погибли, сообщило госагентство Mehr 20 мая. Делегация возвращалась после встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В соответствии с иранской конституцией, полномочия президента в данной ситуации переходят к первому вице-президенту страны – Мохаммаду Мохберу.
В Исламской республике выросла политическая неопределенность, что воспринимается особенно негативно в текущих неспокойных условиях в ближневосточном регионе из-за конфликта между Израилем и сектором Газа, продолжает Кожухова. По ее прогнозам, в условиях сохранения напряженности на Ближнем Востоке и других регионах, повышающих привлекательность «активов-убежищ», а также вероятного снижения процентных ставок ФРС США и Европейским центробанком перспективы золота в этом году остаются «умеренно бычьими».
«Нельзя исключать, что цены на драгоценный металл в декабре окажутся в районе $2600-2700 за унцию», – прогнозирует Кожухова.
С ней соглашается руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Росту цен на золото также способствовало ускорение производственной инфляции в США, которая традиционно является лидирующим индикатором для потребительской инфляции, добавляет Красноженов. Индекс потребительских цен (CPI) в США в апреле вырос на 0,3% в месячном выражении, после роста на 0,4% в марте и феврале, и на 3,4% – в годовом, сообщило Федеральное агентство труда и статистики.
В последние годы наблюдается значительный спрос на золото со стороны Центробанков, которые через скупку драгметалла диверсифицируют свои валютные резервы, снижая зависимость от доллара, объясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Его слова подтверждают последние данные Всемирного совета по золоту (WGC): мировые ЦБ в марте увеличили объемы драгоценного металла в своих резервах на 15,7 т. На конец 2023 г. в резервах находилось 1037 т золота.
Еще одним фактором могли стать высокие темпы роста промышленного производства в Китае, добавляет Красноженов. Они обеспечивают спрос на металлы и другие сырьевые товары, в то время как на рынке наблюдается недостаток новых крупных проектов, прежде всего, в горно-металлургическом секторе, напоминает аналитик. Согласно данным национального бюро статистики Китая, официальный индекс деловой активности в производственном секторе (China NBS Manufacturing PMI) вырос до 50,8 пунктов в марте (последние доступные данные) 2024 г. с 49,1 месяцем ранее.
Во втором полугодии 2024 г. цена золота может достигнуть уровня $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться до $3000, прогнозировали в апреле эксперты Citigroup. Средняя стоимость этого драгметалла в 2024 г., по их данным, составит $2350 за унцию, в 2025 г. — $2875.