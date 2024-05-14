«Росатом» планирует увеличить добычу золота в 20 с лишним раз

«Росатом» планирует увеличить добычу золота в 20 с лишним разПотребность в инвестициях в это направление оценивается в 90 млрд рублей
«Росатом» планирует до 2030 г. увеличить добычу золота в 24 раза в сравнении с показателями прошлого года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый заместитель гендиректора «Атомредметзолота» (АРМЗ; горнорудный дивизион госкорпорации) Алексей Шеметов. По итогам 2023 г. АРМЗ, по его словам, добыло около 500 кг золота. План на этот год – чуть меньше 1,5 т, а стратегическая задача к 2030 г. – добывать 12 т золота в год.
Стратегическая долгосрочная программа золотодобычи АРМЗ предусматривает несколько направлений. «Первое – развитие собственных месторождений, гринфилдов на территории Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Это золотые месторождения с нуля», – рассказал Шеметов.
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