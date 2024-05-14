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«Росатом» планирует увеличить добычу золота в 20 с лишним раз

Потребность в инвестициях в это направление оценивается в 90 млрд рублей
Александр Волобуев
Георгий Бичашвили
Максим Стулов / Ведомости

«Росатом» планирует до 2030 г. увеличить добычу золота в 24 раза в сравнении с показателями прошлого года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый заместитель гендиректора «Атомредметзолота» (АРМЗ; горнорудный дивизион госкорпорации) Алексей Шеметов. По итогам 2023 г. АРМЗ, по его словам, добыло около 500 кг золота. План на этот год – чуть меньше 1,5 т, а стратегическая задача к 2030 г. – добывать 12 т золота в год.

Стратегическая долгосрочная программа золотодобычи АРМЗ предусматривает несколько направлений. «Первое – развитие собственных месторождений, гринфилдов на территории Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Это золотые месторождения с нуля», – рассказал Шеметов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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