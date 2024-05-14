«Росатом» планирует увеличить добычу золота в 20 с лишним раз

«Росатом» планирует до 2030 г. увеличить добычу золота в 24 раза в сравнении с показателями прошлого года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый заместитель гендиректора «Атомредметзолота» (АРМЗ; горнорудный дивизион госкорпорации) Алексей Шеметов. По итогам 2023 г. АРМЗ, по его словам, добыло около 500 кг золота. План на этот год – чуть меньше 1,5 т, а стратегическая задача к 2030 г. – добывать 12 т золота в год.