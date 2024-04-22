Цена золота падает на фоне снижения опасений по ситуации на Ближнем Востоке
Стоимость июньских фьючерсов на золото на Нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов 22 апреля снизилась более чем на 2,5% до минимума $2345,6 за унцию.
Снижение котировок происходит на фоне спада опасений инвесторов по поводу ситуации на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
По состоянию на 16:48 мск стоимость июньских контрактов составила $2352,5 за унцию (−2,54%).
Беспокойство по поводу того, что продолжающаяся напряженность между Ираном и Израилем перерастает в полномасштабную войну, понемногу затухает, пояснил агентству старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста. По его словам, это сказывается на торговле безопасными активами, которая поддерживала цены на золото.
Золото достигло $2417,59 за унцию на предыдущей сессии. Цена приблизилась к рекордному максимуму 12 апреля в $2431,29, поскольку инвесторы «пытались найти убежище» для своих активов.
Ранее аналитики Citigroup спрогнозировали рост цен на драгметалл до $3000 за унцию в ближайшие 6-18 месяцев. Об этом писал MarketWatch. Аналитики повысили целевую цену на конец 2024 г. на 6,8% до $2350 за унцию и на 40% на 2025 г. до $2875 за унцию.