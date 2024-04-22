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Цена золота падает на фоне снижения опасений по ситуации на Ближнем Востоке

Ведомости

Стоимость июньских фьючерсов на золото на Нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов 22 апреля снизилась более чем на 2,5% до минимума $2345,6 за унцию.

Снижение котировок происходит на фоне спада опасений инвесторов по поводу ситуации на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

По состоянию на 16:48 мск стоимость июньских контрактов составила $2352,5 за унцию (−2,54%).

Беспокойство по поводу того, что продолжающаяся напряженность между Ираном и Израилем перерастает в полномасштабную войну, понемногу затухает, пояснил агентству старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста. По его словам, это сказывается на торговле безопасными активами, которая поддерживала цены на золото.

Золото достигло $2417,59 за унцию на предыдущей сессии. Цена приблизилась к рекордному максимуму 12 апреля в $2431,29, поскольку инвесторы «пытались найти убежище» для своих активов.

Ранее аналитики Citigroup спрогнозировали рост цен на драгметалл до $3000 за унцию в ближайшие 6-18 месяцев. Об этом писал MarketWatch. Аналитики повысили целевую цену на конец 2024 г. на 6,8% до $2350 за унцию и на 40% на 2025 г. до $2875 за унцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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