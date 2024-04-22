Цена золота падает на фоне снижения опасений по ситуации на Ближнем Востоке

Ранее аналитики Citigroup спрогнозировали рост цен на драгметалл до $3000 за унцию в ближайшие 6-18 месяцев. Об этом писал MarketWatch. Аналитики повысили целевую цену на конец 2024 г. на 6,8% до $2350 за унцию и на 40% на 2025 г. до $2875 за унцию.