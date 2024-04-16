Аналитики Citigroup прогнозируют рост цен на золото до $3000 за унцию
Стоимость июньских фьючерсов на золото на Нью-йоркской бирже Comex в моменте достигла дневного максимума – $2408 (+1,8%). Котировки растут на фоне прогноза аналитиков Citigroup.
В ходе торгов во вторник их цена по состоянию на 15:20 мск составила $2387,7 (+0,9%) за унцию.
Цены на золото колебались вблизи нового рекордного максимума, поскольку аналитики Citigroup спрогнозировали рост цен на драгметалл до $3000 за унцию в ближайшие 6-18 месяцев. Об этом пишет MarketWatch.
Изменив свои базовые прогнозы по золоту на «бычий» сценарий, аналитики Citigroup Аакаш Доши и Аркадий Геворкян повысили целевую цену на конец 2024 г. на 6,8% до $2350 за унцию и «масштабно» пересмотрели цену на 2025 г. – она может вырасти на 40% до $2875 за унцию.
Среди важных событий прошлой недели опрошенные «Ведомостями» аналитики выделяли ралли в золоте: в пятницу стоимость драгметалла превысила $2400 за тройскую унцию. Это оказало сильную поддержку акциям золотодобывающих компаний, таким как «Полюс» (+9% за неделю) и «ЮГК» (+18%), отметил руководитель направления аналитики «Альфа-инвестиций» Василий Карпунин.