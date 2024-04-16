Аналитики Citigroup прогнозируют рост цен на золото до $3000 за унцию

Изменив свои базовые прогнозы по золоту на «бычий» сценарий, аналитики Citigroup Аакаш Доши и Аркадий Геворкян повысили целевую цену на конец 2024 г. на 6,8% до $2350 за унцию и «масштабно» пересмотрели цену на 2025 г. – она может вырасти на 40% до $2875 за унцию.