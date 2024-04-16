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Аналитики Citigroup прогнозируют рост цен на золото до $3000 за унцию

Ведомости

Стоимость июньских фьючерсов на золото на Нью-йоркской бирже Comex в моменте достигла дневного максимума – $2408 (+1,8%). Котировки растут на фоне прогноза аналитиков Citigroup.

В ходе торгов во вторник их цена по состоянию на 15:20 мск составила $2387,7 (+0,9%) за унцию.

Цены на золото колебались вблизи нового рекордного максимума, поскольку аналитики Citigroup спрогнозировали рост цен на драгметалл до $3000 за унцию в ближайшие 6-18 месяцев. Об этом пишет MarketWatch.

Изменив свои базовые прогнозы по золоту на «бычий» сценарий, аналитики Citigroup Аакаш Доши и Аркадий Геворкян повысили целевую цену на конец 2024 г. на 6,8% до $2350 за унцию и «масштабно» пересмотрели цену на 2025 г. – она может вырасти на 40% до $2875 за унцию.

Среди важных событий прошлой недели опрошенные «Ведомостями» аналитики выделяли ралли в золоте: в пятницу стоимость драгметалла превысила $2400 за тройскую унцию. Это оказало сильную поддержку акциям золотодобывающих компаний, таким как «Полюс» (+9% за неделю) и «ЮГК» (+18%), отметил руководитель направления аналитики «Альфа-инвестиций» Василий Карпунин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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