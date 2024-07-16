Стоимость золота достигла исторических $2468 за унцию
Стоимость золота достигла нового исторического максимума – цена вечером 16 июля находится на уровне $2468 за тройскую унцию. Это следует из данных площадки Comex.
По состоянию на 18:49 мск, стоимость золота составляла $2468,9 за тройскую унцию (+1,64%). К 18:53 мск золото замедлило рост до $2468,5.
15 июля Reuters писал, что на фоне стабильной цены золота – выше $2400 за унцию – инвесторы ждут снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В апреле рекордный подъем цен на золото фиксировался на Чикагской товарной бирже – до $2400 за тройскую унцию. С середины февраля драгметалл подорожал на 20,34%, с начала года – на 16,59%.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что традиционно золото используется как защитный актив – инвесторы обращают внимание на него в ожидании нестабильных ситуаций на рынке. Среди причин роста цен они называли усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, рост закупок со стороны центральных банков и повышенный спрос в Китае.