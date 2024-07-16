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Стоимость золота достигла исторических $2468 за унцию

Ведомости

Стоимость золота достигла нового исторического максимума – цена вечером 16 июля находится на уровне $2468 за тройскую унцию. Это следует из данных площадки Comex.

По состоянию на 18:49 мск, стоимость золота составляла $2468,9 за тройскую унцию (+1,64%). К 18:53 мск золото замедлило рост до $2468,5.

15 июля Reuters писал, что на фоне стабильной цены золота – выше $2400 за унцию – инвесторы ждут снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В апреле рекордный подъем цен на золото фиксировался на Чикагской товарной бирже – до $2400 за тройскую унцию. С середины февраля драгметалл подорожал на 20,34%, с начала года – на 16,59%.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что традиционно золото используется как защитный актив – инвесторы обращают внимание на него в ожидании нестабильных ситуаций на рынке. Среди причин роста цен они называли усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, рост закупок со стороны центральных банков и повышенный спрос в Китае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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