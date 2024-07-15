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На фоне стабильной цены золота инвесторы ждут снижения ставки ФРС

Ведомости

Цена на золото на спотовом рынке стабильно держится выше $2400 за унцию до объявления индекса цен производителей в США, который влияет на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС), пишет Reuters. 

По данным на 15 июля в 18:53 мск цена за унцию составляет $2433,48. 

11 июля к закрытию торгов предыдущего дня драгметалл подорожал на 1,9% – до $2445,6. По данным аналитиков Bloomberg, скачок цен произошел на фоне выхода данных о замедлении роста базового индекса потребительских цен в США. Такая динамика усилила ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС. Кроме того, в этом году планируется сделать как минимум два шага по упрощению монетарной политики регулятора на 0,25 п. п. Снижение стоимости заимствований, как правило, благоприятно влияет на рост цены золота, пояснили в агентстве.

В мае стоимость драгметалла достигла рекордных $2447,01 за унцию, несмотря на высокую процентную ставку и устойчивую инфляцию. Но увеличение закупок золота мировыми центральными банками смогли перевесить влияние упомянутых факторов. Как подчеркивают аналитики ANZ Group Holdings Брайан Мартин и Дэниел Хайнс, золото также пользуется большой популярностью среди инвесторов на фоне заинтересованности смены курса монетарной политики ФРС США.

В апреле «Ведомости» писали о рекордном подъеме цен на золото на Чикагской товарной бирже – до $2400 за тройскую унцию. С середины февраля драгметалл подорожал на 20,34%, с начала года – на 16,59%. Золото дорожает на фоне опасений инвесторов из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке и рисков спада экономики в США, а также ожиданий перехода американской ФРС к снижению ставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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