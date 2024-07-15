На фоне стабильной цены золота инвесторы ждут снижения ставки ФРС

11 июля к закрытию торгов предыдущего дня драгметалл подорожал на 1,9% – до $2445,6. По данным аналитиков Bloomberg, скачок цен произошел на фоне выхода данных о замедлении роста базового индекса потребительских цен в США. Такая динамика усилила ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС. Кроме того, в этом году планируется сделать как минимум два шага по упрощению монетарной политики регулятора на 0,25 п. п. Снижение стоимости заимствований, как правило, благоприятно влияет на рост цены золота, пояснили в агентстве.