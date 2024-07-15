На фоне стабильной цены золота инвесторы ждут снижения ставки ФРС
Цена на золото на спотовом рынке стабильно держится выше $2400 за унцию до объявления индекса цен производителей в США, который влияет на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС), пишет Reuters.
По данным на 15 июля в 18:53 мск цена за унцию составляет $2433,48.
11 июля к закрытию торгов предыдущего дня драгметалл подорожал на 1,9% – до $2445,6. По данным аналитиков Bloomberg, скачок цен произошел на фоне выхода данных о замедлении роста базового индекса потребительских цен в США. Такая динамика усилила ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС. Кроме того, в этом году планируется сделать как минимум два шага по упрощению монетарной политики регулятора на 0,25 п. п. Снижение стоимости заимствований, как правило, благоприятно влияет на рост цены золота, пояснили в агентстве.
В мае стоимость драгметалла достигла рекордных $2447,01 за унцию, несмотря на высокую процентную ставку и устойчивую инфляцию. Но увеличение закупок золота мировыми центральными банками смогли перевесить влияние упомянутых факторов. Как подчеркивают аналитики ANZ Group Holdings Брайан Мартин и Дэниел Хайнс, золото также пользуется большой популярностью среди инвесторов на фоне заинтересованности смены курса монетарной политики ФРС США.
В апреле «Ведомости» писали о рекордном подъеме цен на золото на Чикагской товарной бирже – до $2400 за тройскую унцию. С середины февраля драгметалл подорожал на 20,34%, с начала года – на 16,59%. Золото дорожает на фоне опасений инвесторов из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке и рисков спада экономики в США, а также ожиданий перехода американской ФРС к снижению ставок.