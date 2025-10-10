«Сбер» запустит ИИ-агента по налогам в ближайшее время
Виртуальный ассистент «Сбера» по налоговым консультациям, который начал работу в прошлом году, оказался востребованным. В ближайшее время компания запустит агента в этой области, который основан на искусственном интеллекте, сообщила глава брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова на «Финополисе-2025».
«Уже 50 000 наших клиентов пользуются виртуальным ассистентом. <…> В ближайшее время мы представим клиентам индивидуального налогового агента, который посмотрит на его портфель и даст рекомендацию, что у него происходит с портфелем и как его оптимизировать», – отметила она (цитата по ТАСС).
По словам Кубезовой, искусственный интеллект позволил компании достичь того уровня услуг, при котором клиенты могут получать всю необходимую информацию от ИИ-агента. При этом «Сбер» экономит «десятки миллионов рублей».
8 октября стало известно, что Сбербанк рассматривает возможность внедрения оплаты с помощью ладони в своих терминалах и ищет партнеров для запуска проекта. Таким партнером может стать «Магнит», выразил мнение директор дивизиона «Биометрия» кредитной организации Олег Евсеев. По его словам, для успешности продвижение технологии «Сберу» нужна крупная площадка, «заинтересованная в ее тираже».