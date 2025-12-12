Реальный эффективный курс рубля в ноябре вырос на 0,8%

2 декабря заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс рубля укрепляется на фоне ряда новых обстоятельств в экономике России. В числе новых факторов оплата импорта криптовалютой, меры кабмина по ограничению импорта, такие как повышение утильсбора, и обеление экономики. По его словам, ЦБ и правительство пока не в полной мере учитывают эти факторы в прогнозах.