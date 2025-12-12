Реальный эффективный курс рубля в ноябре вырос на 0,8%
Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, в ноябре 2025 г. увеличился на 0,8% по сравнению с октябрем текущего года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
В январе – ноябре этого года показатель продемонстрировал рост на 25,2%.
В октябре 2025 г. реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров вырос на 2,6% по сравнению с сентябрем.
2 декабря заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс рубля укрепляется на фоне ряда новых обстоятельств в экономике России. В числе новых факторов оплата импорта криптовалютой, меры кабмина по ограничению импорта, такие как повышение утильсбора, и обеление экономики. По его словам, ЦБ и правительство пока не в полной мере учитывают эти факторы в прогнозах.
Министр экономического развития Максим Решетников указал, что для экономики крепкий рубль является вызовом, который возникает из-за большого положительного торгового баланса.