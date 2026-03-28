Сбербанк назвал преимущества цифрового рубля перед криптовалютой
Цифровой рубль выигрывает у криптовалюты тем, что ни один цифровой актив не способен выполнять функцию средства платежа. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты наряду с наличной и безналичной. Над его созданием Банк России работает с 2021 г. Как подчеркнул Ведяхин, криптовалюта и цифровой рубль – это принципиально разные инструменты, которые решают различные задачи и не конкурируют напрямую. Сегодня ни один цифровой актив не может использоваться как средство платежа, добавил Ведяхин.
По его словам, если смотреть шире, выпуск и обращение токенов в публичных блокчейнах открывают возможности для развития финансовых продуктов. Среди них – признание актива и его оборот, единая среда для перемещения любых типов токенизированных активов, управление различными активами в рамках одного смарт-контракта, а также участие финансовых посредников и компаний в создании и исполнении собственных смарт-контрактов.
Именно благодаря этим возможностям в последние годы финтех развивается именно на базе публичных блокчейнов, заключил Ведяхин.
Доцент кафедры «Финансовые технологии» Финансового университета при правительстве Алексей Коняев считает, что постепенное внедрение этой новой формы национальной валюты в бюджетные процессы – важный этап на пути к формированию цифровой и высокоэффективной системы управления финансовыми потоками в экономике страны. При успешной реализации этого этапа с 1 сентября 2026 г. ожидается расширение применения цифровых рублей в государственных, коммерческих и частных расчетах.