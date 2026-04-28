IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%
Главная / Финансы /

Банк России понизил курс доллара на 29 апреля

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 29 апреля 2026 г. на уровне 74,69 руб. Это на 0,11 руб. меньше предыдущего значения.

Евро подешевел на 0,29 руб. и достиг 87,59 руб. Курс юаня снизился на 0,01 руб. до 10,94 руб.

Курс доллара на 28 апреля составляет 74,81 руб., евро – 87,88 руб., юаня – 10,95 руб.

15 апреля стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров сообщил «Ведомостям», что брокер ожидает курса 70 руб./$ в конце апреля – начале мая. Ключевыми факторами этого он назвал снижение после всплеска ставок на юаневом рынке, поступление в Россию экспортной выручки по высоким мартовским ценам и временное отсутствие Минфина на валютном рынке.

Новости СМИ2
