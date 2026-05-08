Банк России сохранил официальный курс доллара ниже 75 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 9 мая на уровне 74,30 руб. Это на 0,32 руб. ниже предыдущего значения.
В то же время евро подорожал на 0,66 руб. до 88,55 руб. Юань подешевел на 0,04 руб. и достиг 10,93 руб.
Официальный курс доллара на 8 мая составляет 74,62 руб., евро – 87,89 руб., юаня – 10,97 руб.
В апреле начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс доллара движется к отметке 70 руб./$. Он назвал такой курс естественным ходом событий, так как Россия из-за санкций лишена возможности накапливать внешние активы.