ЦБ понизил курс доллара до 73,14 рублей
Банк России понизил официальный курс доллара на 15 мая до 73,14 руб. Валюта стала дешевле на 0,20 руб.
Регулятор опустил стоимость доллара до уровня февраля 2023 г. Курс евро наоборот вырос на 0,39 руб. и достиг 86,29 руб. Юань подешевел на 0,01 руб. – до 10,78 руб.
На 14 мая официальный курс доллара составил 73,34 руб., евро – 85,90 руб., а юаня – 10,79 руб.
12 мая Минэкономразвития существенно пересмотрело прогноз по курсу рубля на ближайшие годы. Согласно обновленным сценарным условиям, российская валюта в 2026 г. окажется заметно крепче, чем ожидалось ранее.
Средний курс доллара в 2026 г. прогнозируется на уровне 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, заложенных в сентябрьском прогнозе. Эти параметры учитываются Минфином при формировании бюджета.