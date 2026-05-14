Т-банк запустил переводы на карты UnionPay Global в 61 страну

UnionPay Global – это международное направление китайской платежной системы UnionPay. Ранее клиенты Т-банка могли отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Теперь из Т-банка можно переводить деньги на карты UnionPay Global, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель. Например, если карта была выпущена в Узбекистане, а ее владелец сейчас живет во Франции – перевод будет успешно зачислен, поясняет представитель Т-банка. Переводы доступны как в страны Азии (Китай, Вьетнам, Филиппины, Сингапур), так и в страны Европы (Франция, Германия, Бельгия, Испания) и другие регионы мира.