Т-банк запустил переводы на карты UnionPay Global в 61 страну
Т-банк предоставил возможность клиентам переводить средства себе или другим людям на карту UnionPay Global в 61 страну, рассказал «Ведомостям» его представитель. Для перевода необходим только номер карты и ФИО получателя, деньги зачисляются моментально – как переводы внутри России.
UnionPay Global – это международное направление китайской платежной системы UnionPay. Ранее клиенты Т-банка могли отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Теперь из Т-банка можно переводить деньги на карты UnionPay Global, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель. Например, если карта была выпущена в Узбекистане, а ее владелец сейчас живет во Франции – перевод будет успешно зачислен, поясняет представитель Т-банка. Переводы доступны как в страны Азии (Китай, Вьетнам, Филиппины, Сингапур), так и в страны Европы (Франция, Германия, Бельгия, Испания) и другие регионы мира.
Клиенты могут ежемесячно делать переводы на карты UnionPay Global без комиссии: до 20 000 руб. без подписки, до 50 000 руб. с подпиской Pro и до 100 000 руб. с подпиской Premium. На переводы свыше лимита будет взиматься комиссия около 1% от суммы превышения. Единоразово можно переводить до $5000 или эквивалент в валюте перевода.
Для перевода на карту UnionPay Global в другую страну клиенту не нужна отдельная карта со счетом в валюте, в которой будет перевод, – необходим только счет в рублях в Т-банке.
В конце апреля ВТБ запустил для российских клиентов, которые отдыхают в Египте, оплату покупок по QR-коду через мобильное приложение банка. Платеж проходит в рублях, а затем сумма конвертируется в египетские фунты. Комиссию за проведение операции банк не взимает. За один раз можно заплатить до 25 000 руб., за сутки – до 350 000 руб. Количество покупок не ограничено.